Создатели «Черной пантеры-2» не будут искать замену умершему исполнителю главной роли

Во второй части фильма «Черная пантера» никто не будет заменять Чедвика Боузмана — исполнителя главной роли. Актер скончался в августе от рака.

Такое заявление сделал глава студии Marvel Кевин Файги. Во время презентации новинок для платформы Disney он заявил, что создатели франшизы сосредоточатся на продолжением сюжетных линий других персонажей, которые были в первой части. Другие детали не уточняются.

Премьера второго фильма запланирована на 8 июля 2022 года. Ранее в Marvel говорили, что не будут использовать компьютерную графику, чтобы вставить умершего актера в новую часть.

Чедвик Боузман исполнил роль в «Черной пантере», которая вышла на экран в 2018 году. Актер умер на 44-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной стало онкологическое заболевание. Всего Боузман четыре раза появлялся в проектах студии Marvel. Его последнее сообщение в Twitter стало самым популярным в этом году.

Компания Netflix заявила, что выдвинет Боузмана на премию «Оскар» посмертно. Речь идет о его работе в фильме «Ма Рейни: Мать блюза».