Мир 26 февраля 2023, 11:25 Создатели Atomic Heart уберут из игры кадр с аборигеном из «Ну, погоди!» Создатели игры Atomic Heart удалят оттуда кадр из «Ну, погоди!», который сочли расистским YouTube

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Создатели компьютерной игры Atomic Heart извинились за фрагмент из советского мультсериала «Ну, погоди!» и пообещали удалить его. Речь идет о сцене с аборигеном, которую сочли расистской, поскольку она выполнена в том же стиле, что и карикатуры на темнокожих, написало издание DTF.

В комнате, которую показали в игре, по телевизору идет вышедшая в 1978 году 12-я серия мультфильма, где Волк в музее стреляет по Зайцу снарядами из катапульты. Абориген с луком появляется в кадре всего на секунду. Однако западные СМИ обратили на него внимание уже через несколько дней после релиза игры. Фрагмент завирусился в Сети. Некоторые пользователи тоже писали, что этот фрагмент неприемлем. Позже об этом написало издание PC Gamer.

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Выждав пару дней, команда Mundfish дала комментарии. Она поблагодарила авторов PC Gamer за то, что они обратили внимание разработчиков на недоразумение, и извинилась перед игроками.

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«Мы приносим извинения, если классический мультфильм или музыка оскорбила или обидела кого-то. Мы внесем правки во фрагменты, о которых идет речь», — говорится в сообщении.

Не уточняется, удалят ли весь фрагмент с мультфильмом или только тот злосчастный кадр.