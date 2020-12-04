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    04 декабря 2020, 11:46

    Создатель Silent Hill ушел из PlayStation и создал свою студию

    Дарья Морозова

    Создатель Silent Hill Кэйитиро Тояма ушел из компании PlayStation. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Мужчина проработал в компании 20 лет. Теперь он создал студию Bokeh Game Studio. К нему присоединились Казунобу Сато из The Last Guardian и Puppeteer’s и некоторые другие коллеги.

    Ранее был опубликован новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077. Американский актер Киану Ривз представляет новинку под песню Билли Айлиш Bad Guy.