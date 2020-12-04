Создатель Silent Hill ушел из PlayStation и создал свою студию

Мужчина проработал в компании 20 лет. Теперь он создал студию Bokeh Game Studio. К нему присоединились Казунобу Сато из The Last Guardian и Puppeteer’s и некоторые другие коллеги.

Ранее был опубликован новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077. Американский актер Киану Ривз представляет новинку под песню Билли Айлиш Bad Guy.