Создатель российской вакцины согласился помочь заболевшему СОVID-19 Трампу

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российские специалисты готовы помочь главе США Дональду Трампу, у которого выявили COVID-19, поправить здоровье. Для этого американский лидер должен официально обратиться к российским властям.

«Я думаю, что если они обратятся официально к российским властям, то мы сможем им помочь», — приводит РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Ученый добавил, что окружению Трампа неплохо было бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи. Препарат сейчас проходит пострегистрационные испытания.

Ранее Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что медики выявили у него и его жены Мелании COVID-19. Он подчеркнул, что они немедленно отправляются на карантин.

Соединенные Штаты лидируют среди всех стран мира по числу выявленных случаев COVID-19 (7 278 384). От последствий заражения коронавирусом в стране умерли 207 808 человек. Твит Трампа о положительном результате на 2019-nCoV в течение часа после публикации собрал рекордное количество лайков, репостов и комментариев.