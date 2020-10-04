Создатель бренда Kenzo умер от COVID-19

Дизайнеру был 81 год. Последние дни он провел в больнице на западе Парижа.

Он родился в Японии в 1939 году. Во Франции Такада основал свой модный дом, выпускающий одежду, аксессуары и парфюмерию под брендом Kenzo. В 1984 году Министерство культуры Франции вручило ему Орден искусств и литературы.

Свои первые работы Такада во многом заимствовал из традиционных японских стилей, но именно его дизайн «большого силуэта» привлек внимание мира моды. Долгое время он был законодателем форм в одежде молодежи.

В Японии Такаду ценят как первопроходца, который познакомил мир с традиционным дизайном одежды.

Последние годы работы он отошел от создания новых платьев и сконцентрировался на покрытиях для мебели и предметах домашнего обихода.

В 1999 году он объявил о завершении карьеры. Все дела по управлению своей фирмой он передал своему помощнику. В итоге модный дом Kenzo перешел к международной компании Louis Vuitton, которая владеет им до сих пор.