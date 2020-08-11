Создатель антивируса McAfee арестовали. Он использовал вместо маски нижнее белье жены

Миллиардера и создателя антивируса McAfee Джона Макафи задержали за хождение в неподобающей маске. Вместо медицинского изделия он использовал стринги своей жены.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Сначала эксцентричный миллиардер поделился несколькими фотографиями своей маски.

«Моя маска от коронавируса — проблема. Я настаиваю на том, что это самый безопасный из доступных, и отказываюсь носить что-либо еще — ради своего здоровья», — написал он.

Он добавил, что его задержали в Норвегии. По его словам, это обычная проблема. Он планировал дождаться адвокатов и уже быть свободным к десяти вечера.

Однако затем аккаунт за него начала вести жена. Она оповестила, что это временно, пока они ищут пути решения.

«Я буду вести учетную запись Джона до тех пор, пока он не сбежит (обычный способ), не подкупит кого-нибудь (очень быстро — может выйти через несколько часов), не найдет нужного адвоката (это будет через несколько дней) или не станет начальником тюрьмы», — написала она.

Женщина пояснила, что Макафи задержали не за то, что он носил нижнее белье, вместо маски. Полицейским пришлось его арестовать, потому что он отказался надевать маску поверх «своей супер безопасной маски». Вместе с тем она отметила, что тоже отказалась надевать маску, но ее не арестовали.

Судя по твиттам переживать за семейную пару не стоит. Спустя несколько часов жена Макафи опубликовала видео в зале ожидания из центра заключения. Парочка раздобыла несколько бутылок шампанского и прекрасно проводит время.

«Джон — единственный человек, которого я знаю, который может принести вам шампанское во время задержания», — написала она.