Создатель «антиковидного зелья» скончался от COVID-19 на Шри-Ланке

На Шри-Ланке от коронавирусной инфекции умер шаман, который усердно заявлял о создании «волшебного зелья» против COVID-19. Как сообщило «Би-би-си», у Элиянты Уайта были грандиозные планы по защите мира от болезни.

Мужчина уверял, что созданное им средство может остановить пандемию по всему миру. Он предлагал вылить зелье в реки, чтобы оно распространилось минимум по всей стране. Рецепт, по словам шамана, пришел к нему во сне.

Примечательно, что словам Уайта доверяли многие видные деятели Шри-Ланки. Среди тех, кто хотел испробовать антиковидный отвар, были даже чиновники. Зелье получило публичное одобрение от экс-министра здравоохранения Павитры Ванниараччи. Хотя ей все равно довелось две недели провести в отделении интенсивной терапии с коронавирусом.

В итоге сам Элиянта Уайт заразился. В начале сентября его доставили в больницу, но состояние мужчины ухудшалось. Медики не смогли его спасти, создатель зелья скончался от осложнений.

Антиковидные ограничения на Шри-Ланке остаются жесткими, но недавно было решено смягчить условия прибытия туда российских туристов. ПЦР-тесты собираются заменить на экспресс-тестирование, которое отнимает гораздо меньше времени.