    15 мая 2020, 19:38

    Создания вакцины от коронавируса будет недостаточно для победы над пандемией — ВОЗ

    Александра Каширина

    Вакцины и лекарства не положат конец пандемии коронавируса нового типа, если мы не сможем обеспечить справедливое распределение. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
    Создания вакцины от коронавируса будет недостаточно для победы над пандемией — ВОЗ

    «Лидеры должны объединиться в разработке новой политики доступа и операционного механизма, которые сделают реальностью высказанные в последние недели добрые намерения», — подчеркнул глава ВОЗ на брифинге, который сейчас проходит в Женеве.

    Гебрейесус выступил с поддержкой инициативы глав Коста-Рики и Чили, которые предложили создание «технологической базы данных для вакцин, лекарств, диагностических средств и других инструментов, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом».

    Глава организации также указал на то, что «традиционные модели рынка не обеспечат масштабы, необходимые для охвата всего мира» вакциной. По этой причине страны обязаны объединиться, в том числе и со своим частным сектором». По словам Гебрейесуса, ВОЗ поддержала идею формирования базы данных и в ближайшее время организует соответствующую платформу. На ней страны и компании смогут «открыто делиться знаниями, данными и интеллектуальной собственностью», которые могут помочь победить COVID-19.

    Ранее в ВОЗ предположили, что 2019-nCoV может циркулировать на планете постоянно, как и ВИЧ.