Вакцины и лекарства не положат конец пандемии коронавируса нового типа, если мы не сможем обеспечить справедливое распределение. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Лидеры должны объединиться в разработке новой политики доступа и операционного механизма, которые сделают реальностью высказанные в последние недели добрые намерения», — подчеркнул глава ВОЗ на брифинге, который сейчас проходит в Женеве.

Гебрейесус выступил с поддержкой инициативы глав Коста-Рики и Чили, которые предложили создание «технологической базы данных для вакцин, лекарств, диагностических средств и других инструментов, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом».

Глава организации также указал на то, что «традиционные модели рынка не обеспечат масштабы, необходимые для охвата всего мира» вакциной. По этой причине страны обязаны объединиться, в том числе и со своим частным сектором». По словам Гебрейесуса, ВОЗ поддержала идею формирования базы данных и в ближайшее время организует соответствующую платформу. На ней страны и компании смогут «открыто делиться знаниями, данными и интеллектуальной собственностью», которые могут помочь победить COVID-19.

Ранее в ВОЗ предположили, что 2019-nCoV может циркулировать на планете постоянно, как и ВИЧ.