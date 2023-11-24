Мир 24 ноября 2023, 13:19 Создание «военного шенгена» связали в Кремле с желанием НАТО противостоять России Пресс-секретарь Песков: создание «военного шенгена» НАТО нагнетает напряженность РИА «Новости»

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Предложение разрешить военным НАТО в случае конфликта свободно перемещаться по странам альянса накалит обстановку в регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге предупредил о последствиях создания «военного шенгена», сообщили «Известия».

«Альянс всегда считал нашу страну условным противником, сейчас он считает нашу страну очевидным противником в открытую. <…> В Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям и абстрагируются от принципа неделимости безопасности», — сказал он.

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Дмитрий Песков заявил, что именно НАТО со своей военной инфраструктурой придвинулся к границе России, а не наоборот. По словам пресс-секретаря, это вызвало беспокойство и приведет к ответным мерам России для обеспечения нацбезопасности. Он предупредил, что предложение создать «военный шенген» НАТО — это нагнетание напряженности в Европе, которое приведет к последствиям.

«Военный шенген» НАТО предложил создать глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Александер Зольфранк. По его мнению, он поможет подготовиться к возможному противостоянию.