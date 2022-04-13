Для Украины создание установок по обогащению урана и переработке ядерного топлива не является проблемой, страна имеет технические возможности для производства ракетного вооружения. О базе, унаследованной Киевом от СССР, в интервью РИА «Новости» рассказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Он напомнил, что Харьковский физико-технический институт стоял у истоков советской ядерной программы. Наработки и технологии сохранились даже спустя годы, к тому же, заметил замглавы МИД России, Украина является технически развитым государством.

«Создание установок по обогащению урана и переработке ядерного топлива не является непреодолимой задачей», — предупредил Олег Сыромолотов.

Он также допустил, что на Украину могут завезти ядерные материалы из третьих стран.