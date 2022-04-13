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    13 апреля 2022, 11:17

    «Создание установок — не проблема». МИД России — о производстве Украиной ракетного вооружения

    Украина имеет базу для создания ракетного вооружения — замглавы МИД России

    Екатерина Виславская

    Для Украины создание установок по обогащению урана и переработке ядерного топлива не является проблемой, страна имеет технические возможности для производства ракетного вооружения. О базе, унаследованной Киевом от СССР, в интервью РИА «Новости» рассказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

    Он напомнил, что Харьковский физико-технический институт стоял у истоков советской ядерной программы. Наработки и технологии сохранились даже спустя годы, к тому же, заметил замглавы МИД России, Украина является технически развитым государством.

    «Создание установок по обогащению урана и переработке ядерного топлива не является непреодолимой задачей», — предупредил Олег Сыромолотов.

    Он также допустил, что на Украину могут завезти ядерные материалы из третьих стран.