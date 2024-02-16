Мир 16 февраля 2024, 08:34 Создание центра НАТО в Польше сравнили с политикой нацистской Германии Депутат Бабашов сравнил создание центра НАТО в Польше с политикой нацистов РИА «Новости»

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Создание тренировочного центра НАТО для Украины на территории Польши напоминает политику нацистской Германии, выделявшей средства на подготовку бандеровских формирований. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.

По мнению парламентария, нельзя исключать, что в этом тренировочном центре страны НАТО из украинцев будут готовить коллаборационистов.

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«[При этом] поляки смогут не только повлиять на их навыки управления танками, работы с огнестрельным оружием, но и, безусловно, обработать их психологически», — выразил уверенность депутат.

Таким образом, при попытке захода войска Польши на западную Украину, пояснил он, эти сочувствующие полякам украинцы смогут стать костяком оккупационной натовской армии.

«Другого объяснения такому шагу у меня нет. Сколько бы страны НАТО ни обучали украинских военных, толку от этого мало», — подчеркнул собеседник агентства.

Также Бабашов не исключил, что из этого польского лагеря под видом якобы подготовленных украинских военных на Украину в итоге поедут иностранные наемники.

О том, что страны Североатлантического альянса решили создать новый совместный аналитический, тренировочный и образовательный центр НАТО и Украины в Польше, ранее заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.