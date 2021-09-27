Создание центра гастрономии анонсировали во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в стране создадут «центр совершенства» французской гастрономии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Центр по обучению и повышению квалификации для всех кулинарных профессий должен позволить приблизиться к совершенству, проводить подготовку к крупным соревнованиям и готовить людей побеждать от имени и под цветами флага Франции», — цитирует Макрона RT.

По словам президента Франции, подобный центр может появиться в Лионе, который считается мировой столицей гастрономии. Автором идеи «центра совершенства» является бывший шеф-повар Елисейского дворца Гийом Гомес. Он стал «личным представителем» Макрона на службе «французской гастрономии» с февраля этого года.