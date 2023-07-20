Мир 20 июля 2023, 12:30 Создание нового фонда помощи Украине сочли инвестицией в конфликт Захарова назвала безрассудным решением создание нового фонда помощи Украине в ЕС Ministry of Defense of Ukraine

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Решение Евросоюза о создании нового фонда помощи украинским военным стало бы безрассудным решением. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, подобный фонд станет инвестицией в украинский конфликт и приведет к дальнейшему затягиванию боевых действий.

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«Но такое обсуждение внутри Евросоюза уже началось, мы узнаем это из сообщений в СМИ. Скоро пройдет заседание ЕС на уровне глав МИД стран — членов, где они, видимо, вернутся к этой теме», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что Евросоюз начал разработку нового плана военной поддержки Украины в течение четырех следующих лет, писал RT. Он включает в себя тренировку украинских боевиков и поставку вооружений на общую сумму 20 миллиардов долларов.

Украинский политик Владимир Олейник заявлял «360», что нынешняя верхушка киевского режима навсегда потеряла доверие населения, поэтому намерена затягивать военный конфликт всеми возможными силами.