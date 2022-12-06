Мир 06 декабря 2022, 13:32 Создание международного трибунала по Украине сочли нелегитимным Замглавы МИД Рябков назвал нелегитимным трибунал в Париже по Украине РИА «Новости»

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Создание международного трибунала по Украине во Франции является нелегитимным. Об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Очевидна нелегитимность всех подобных квазиправовых структур для обслуживания определенных прихотей. Для России никаких последствий от него не будет», — сказал он.

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Дипломат добавил, что РФ не в силах помешать другим странам тратить средства на создание трибунала, который априори является незаконным.

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Ранее власти Франции сообщили о начале работы по созданию международного трибунала, на котором рассмотрят события на Украине.

Публицист Иван Новоселов объяснил «360», что создание подобной антироссийской структуры направлено на очернение народа России и является лживым фарсом.

Он предположил, что европейские политики воспользуются трибуналом, чтобы получить юридические обоснования для конфискации замороженных российских активов.

После начала специальной операции западные страны заблокировали резервы Центробанка на сумму примерно 300 миллиардов долларов.