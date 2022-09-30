Создание командного центра США по поддержке Украины в Германии сочли готовностью выступить против России | 360°

Эксклюзив 30 сентября 2022, 14:02 Поделиться Telegram

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Viber Создание командного центра США по поддержке Украины в Германии сочли готовностью выступить против России Эксперт Перенджиев: ЧП на «Северных потоках» связано с командным центром США в Германии РИА «Новости»

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Пентагон намерен открыть в Германии командный центр по контролю и управлению поддержки Украины, который займется подготовкой боевиков ВСУ и контролем за поставками вооружения. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times. Решение об открытии подобной миссии показывает, что США намерены войти в прямой конфликт с Россией. Об этом «360» заявил военный эксперт и доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Если до этого американцы действовали скрытно, то заявление об открытии главного штаба в Европе свидетельствует о готовности США перейти к открытому противостоянию.

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«Это уже неприкрытый факт, что США ведут войну против нас, и они хотят это усилить, выстроить в управленческом плане систему агрессии. Поэтому надо принимать решения и воспринимать эту ситуацию как серьезную угрозу. Это не просто помощь Украине. США реально становятся стороной конфликта», — подчеркнул Перенджиев.

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По его словам, можно с уверенностью говорить, что обстрелы приграничных российских регионов ведут не украинские военные, а вооруженные силы Запада. ВСУ — это просто название, которое используют.

Власти Германии точно согласятся на размещение подобного центра, хотя прекрасно понимают, что США их подставляют. Вполне вероятно, что центральную европейскую страну выбрали в надежде, что российские спецслужбы туда не дотянутся, высказал свое мнение эксперт.

При этом Перенджиев обратил внимание, что сообщение о размещении американского штаба появилось сразу после аварий на трубопроводах «Северные потоки».

«Этот штаб вполне может обслуживать экономические интересы США, потому что власти Германии начнут покупать сжиженный природный газ по баснословным ценам. А руководство штаба станет контролировать транспортировку и денежные потоки», — пояснил эксперт.

Он добавил, что во всех военных решениях США всегда присутствует экономический аспект. Так же произошло и в этот раз.

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