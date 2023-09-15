Мир 15 сентября 2023, 00:39 Создание газового хаба в Турции приостановили из-за проблем в переговорах Reuters: в переговорах России и Турции по газовому хабу возникли трудности РИА «Новости»

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Создание газового хаба в Турции приостановили из-за разногласий между Москвой и Анкарой. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По версии агенства, страны не могут договориться о том, кто будет управлять будущим хабом.

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Власти России и Турции не прокомментировали эту информацию.

В начале сентября президент России Владимир Путин встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Стороны обсудили возможность продления зерновой сделки, а также сотрудничество государств в энергетических вопросах. Путин заявил, что страны в скором времени договорятся о создании газового хаба в Турции.

По информации СМИ, на встрече лидеры двух стран также могли обсудить поставки российского газа в Европу через Турцию.

Идею создать в Турции хаб, в который можно будет перенаправить утраченный объем транзита через газопровод «Северный поток», в прошлом году озвучил Владимир Путин. По заверению турецкой стороны, инфраструктура страны готова к воплощению проекта.