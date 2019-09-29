Создали информационное торнадо. Трампу предрекли судьбу изгоя

Если США опубликуют переговоры с кем-либо еще, с ними перестанут разговаривать. Об этом «360» сказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя требования рассекретить переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Я думаю, ума хватит этого не делать. Если США опубликуют еще какие-нибудь переговоры, с ними никто разговаривать не будет. Ни с Трампом, ни с председателем Госдепа. Потому что они нарушили правила, и это отвратительно», — сказал Мухин.

По его мнению, США проявили неуважение по отношению к Украине, опубликовав стенограмму переговоров Трампа и президента Владимира Зеленского.

Теперь из этого информационного бума хотят создать торнадо, которое может похоронить конфиденциальность переговоров между лидерами стран Алексей Мухин.

Зеленского призвали опубликовать все разговоры с Путиным. Но не очень убедительно Подробнее

Белый дом опубликовал расшифровку переговоров Трампа и Зеленского после того, как в отношении президента США начали готовить процедуру импичмента. По мнению демократов, Трамп пытался заставить Киев начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена на фоне подготовки к выборам в 2020 году.

В этой расшифровке также содержится реплика Зеленского о том, что он говорил Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель, что они не делают столько, сколько им нужно сделать по вопросам, связанным с санкциями в отношении России. Трамп раскритиковал европейские страны за недостаточное содействие Украине. По его словам, Штаты делают многое для Украины, а Германия — почти ничего. По сообщениям немецких СМИ, эти высказывания обидели правительство Меркель.