Создают видимость, что продукты есть. Житель Германии рассказал про эффект антироссийских санкций

В Германии уже почувствовали эффект от антироссийских санкций. Последствий отказа платить за поставки газа из РФ рублями обычные люди боятся, рассказал «360» житель страны Константин.

При отсутствии газа, подчеркнул мужчина, встанет промышленность — тяжелая, легкая, автомобильная.

«Это цепочка. Если не будет газа — будет стоять индустрия. <…> Автомобильная индустрия очень важна для Германии. Производство того же пластика, продуктов питания — затронет всю эту огромную цепочку», — сказал он.

Константин пояснил, что жители Германии испытывают страх за рабочие места. У многих оформлена ипотека, кредиты — на десятилетия.

«Люди боятся ситуации, когда потеряют работу. И что потом дальше?» — задался он вопросом.

По словам мужчины, в магазинах уже нет подсолнечного масла, а рапсовое подорожало более чем вдвое. Муку отпускают либо по две пачки, либо по два килограмма — зависит от города. Возник дефицит туалетной бумаги.

«Туалетная бумага тоже закупается в России, я этого тоже не знал. <…> За один раз в зависимости от магазина можно брать либо одну упаковку, либо две. Люди стараются закупаться с утра, в обед — у кого есть возможности, или на выходных. Я в субботу ездил в магазин: парковка была полностью занята автомобилями. Такого никогда не было. И продукты выставляют на прилавках не так плотно, как раньше, чтобы создавалась видимость, что они есть», — заключил Константин.