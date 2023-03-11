Мир 11 марта 2023, 17:37 «Создают „анти-Россию“». Захарова — о решении Украины рассмотреть переименование РФ Представитель МИД Захарова: из Украины пытаются создать анти-Россию piqsels

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Власти Украины пытаются создать из нее «анти-Россию». На это указала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прокомментировала решение украинского президента Владимира Зеленского рассмотреть вопрос о переименовании Российской Федерации в Московию.

«Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины „анти-России“», — констатировала Захарова.

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Президент Украины рассматривает все петиции на своем сайте, которые набирают больше 25 тысяч голосов, а за странную идею о переименовании проголосовали 25,8 тысячи. Автор петиции указал, что Московия — историческое название России, а нынешним названием страна якобы «захватила историю Киевской Руси». Кроме того, активист предположил, что переименование станет «мощным информационным ходом» на международном уровне.

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Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «комплексно проработать» вопрос с учетом историко-культурного контекста и возможных «международно-правовых последствий» и с участием научного сообщества.