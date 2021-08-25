«Совсем уж плохо выглядела». Политолог объяснил, почему пресс-конференцию Байдена удалили

Последняя пресс-конференция с президентом США Джо Байденом с грохотом провалилось, администрации Белого дома даже пришлось ее удалять. Политолог Малек Дудаков объяснил «360», что это произошло из-за нежелания Байдена отвечать на вопросы про Афганистан.

«Байден проводит обращения к журналистам почти каждый день сейчас. В этот раз у него тоже была во многом традиционная пресс-конференция. Тем не менее основное внимание он уделил инфраструктурной реформе. Хотя в целом всех интересовала ситуация в Афганистане», — рассказал эксперт.

Политолог отметил, что в Афганистане сейчас не очень хорошо, все видят как медленно идет эвакуация американцев — они не справляются с тем, чтобы вывести все своих граждан до 31 августа. Но Байдену об этом не хотелось говорить. Поэтому он попытался дать понять, что это уже не так актуально. Под конец он все-таки посвятил время обсуждению Афганистана, но ответил на все общими словам. Заверил, что скоро всех вернет на родину, на вопросы отвечать не стал.

Дудаков отметил, что в основном на таких конференциях вопросы согласовываются заранее. Байден, как правило, зачитывает фамилию журналиста и издание, а тот задает вопрос.

«Байдену довольно сложно отвечать на вопросы журналистов, особенно на которые он не подготовил заранее ответ. Он старается этого избегать. Получается слабо, его активно критикуют. Последствия в виде падающего рейтинга мы тоже сейчас наблюдаем», — пояснил специалист.

Он назвал ситуацию с удалением видео забавной. Как выяснилось, из-за негативной реакции зрителей Белый дом частенько скрывает видео. С последним роликом они сделали тоже самое.

«Думаю, связано с тем, что конференция совсем уж плохо выглядела. Все ожидали комментариев по Афганистану. В итоге Байден больше времени уделил именно инфраструктурной реформе, что было не по теме. Ситуация рядовая, но забавно, что медийщики Байдена пытаются перекрыть тот информационный ущерб, который он себе наносит», — заключил собеседник «360».