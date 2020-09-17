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    17 сентября 2020, 22:53

    МВД Украины: Лукашенко, похоже, совсем свихнулся

    Наталья Жуковская

    Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал заявление действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко об «украинских политиках, которые развязывают войну». Аваков заявил, что глава соседней республики «свихнулся».

    На своей странице в Facebook министр заявил, что тексты речей Лукашенко якобы предоставили в Кремле.

    «Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Но, если кто-то сходит с ума — не значит, что все должны действовать так же!» — написал министр.

    При этом он пожелал Белоруссии мира и процветания и заявил, что Украина не вмешивалась в дела соседней страны и дугих государств, так как «каждый народ имеет право самостоятельно решить свою судьбу».

    Аваков призвал президента Белоруссии «попить водички, успокоиться и поискать бревно в своем глазу».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский посоветовал Минску провести новые выборы. Он считает, что в республике может быть что-то вроде Майдана.

    Новости SMI.FM