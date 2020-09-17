МВД Украины: Лукашенко, похоже, совсем свихнулся

Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал заявление действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко об «украинских политиках, которые развязывают войну». Аваков заявил, что глава соседней республики «свихнулся».

На своей странице в Facebook министр заявил, что тексты речей Лукашенко якобы предоставили в Кремле.

«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Но, если кто-то сходит с ума — не значит, что все должны действовать так же!» — написал министр.

При этом он пожелал Белоруссии мира и процветания и заявил, что Украина не вмешивалась в дела соседней страны и дугих государств, так как «каждый народ имеет право самостоятельно решить свою судьбу».

Аваков призвал президента Белоруссии «попить водички, успокоиться и поискать бревно в своем глазу».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посоветовал Минску провести новые выборы. Он считает, что в республике может быть что-то вроде Майдана.