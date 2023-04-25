Мир 25 апреля 2023, 11:56 «Совсем обалдели». Медведев ответил на призывы исключить Россию из G20 Зампред СБ Медведев: Россию нельзя выгнать из G20, ведь она участвовала в ее создании РИА «Новости»

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«Большую двадцатку» создали в ответ на небывалый экономический кризис 2008 года. Россию невозможно изгнать из этого сообщества, так как она стояла у его истоков, заявил на просветительском марафоне «Знание. Первые» зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Нам сейчас говорят наши „друзья“: надо выгнать оттуда Россию. Они совсем обалдели, выражаясь по-простому. Мы эту „двадцатку“ вместе с ними создавали, кого можно оттуда выгнать?» — задался он вопросом.

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В 2000-е годы Россия, по словам Медведева, вела активную международную политику, поддерживала отношения с другими странами и выстраивала экономические связи. В 2008 году разразился невиданный экономический кризис, и страны создали G20. Однако теперь Россию, которая участвовала в этом, предложили исключить из объединения.

Он обвинил Запад в несправедливом отношении к России по многим вопросам. Зарубежные страны, по словам зампреда, не заинтересованы в новом миропорядке на основе равноправного партнерства, но им больше не удастся навязывать всем свою волю.

В качестве спикеров на федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», который стартовал 24 апреля в Москве, пригласили успешных лидеров и наставников. Они расскажут о научно-технических инновациях, укреплении суверенитета, состоянии экономика и других важных вещах.