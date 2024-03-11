Мир 11 марта 2024, 02:59 «Совсем не с руки». Захарова рассказала, почему Украину не пригласили в НАТО Захарова: Украину не позвали НАТО, так как в альянсе есть виды на ее территори РИА «Новости»

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Украину не пригласили в Североатлантический альянс, потому что у стран-участниц, преимущественно у Польши, есть интерес к западным украинским территориям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Так ее (Украину — прим. ред.) не позвали в НАТО, потому что тогда НАТО обязана была бы признать существующие границы, а это НАТО делать совсем не с руки, учитывая, что на западные части Украины есть большие взгляды в первую очередь у Польши», — заявила дипломат.

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По ее словам, ситуацию нужно рассмотреть под углом того, как снова «эти самые западные псевдосоюзники делят свою очередную жертву», которую ранее называли партнером и другом.

Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Польша и Франция не могут говорить об отправке своих войск на Украину от имени всего НАТО. Он отметил, что переброска бойцов альянса в эту страну станет шагом к односторонней эскалации, способной стереть путь к дипломатии.

Как отметило чешское издание Lidovky, правительство Чехии должно понимать, что зарубежные инструкторы, обучающие военных ВСУ на территории Украины, будут в большой опасности. Как только иностранные военные окажутся в зоне спецоперации, то станут законной целью для российских бойцов.