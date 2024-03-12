12 марта 2024, 13:07
«Совсем кукуха отъехала?» Коц — о попытках Буданова создать иллюзию продвижения ВСУ
Коц: «мамкин пирожок» Буданов пытается создать иллюзию продвижения ВСУ
Руководителю украинского ГУР Кириллу Буданову очень хочется создать иллюзию продвижения ВСУ. Кровь из носу, но надо показать мифический успех на территории России, отметил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
Тот факт, что подготовку атаки ВСУ на Белгородчину вскрыли давно, а попытки прорыва боевиков на территорию Курской и Белгородской области, главу украинской разведки, конечно, не остановил от вброса фейков, указал он.
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«Это не остановило „мамкиного пирожка“ Буданова от информационной диверсии. <…> Ему кровь из носу надо продемонстрировать локальный успех на территории Российской Федерации. Пусть даже мифический», — пояснил Коц.
Военкор обратил внимание, что после начала попыток атаки ВСУ в Сети начали вбрасывать видео о якобы продвижении украинцев. Причем, вполне вероятно, что снимали ролики заранее.
«Особенно доставляет танк с флагом Евросоюза. У вас там что, совсем кукуха отъехала? Не ведитесь на эти видео», — подчеркнул Коц.
ВСУ
Украина
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