Мир 12 марта 2024, 13:07 «Совсем кукуха отъехала?» Коц — о попытках Буданова создать иллюзию продвижения ВСУ Коц: «мамкин пирожок» Буданов пытается создать иллюзию продвижения ВСУ

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Руководителю украинского ГУР Кириллу Буданову очень хочется создать иллюзию продвижения ВСУ. Кровь из носу, но надо показать мифический успех на территории России, отметил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Тот факт, что подготовку атаки ВСУ на Белгородчину вскрыли давно, а попытки прорыва боевиков на территорию Курской и Белгородской области, главу украинской разведки, конечно, не остановил от вброса фейков, указал он.

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«Это не остановило „мамкиного пирожка“ Буданова от информационной диверсии. <…> Ему кровь из носу надо продемонстрировать локальный успех на территории Российской Федерации. Пусть даже мифический», — пояснил Коц.

Военкор обратил внимание, что после начала попыток атаки ВСУ в Сети начали вбрасывать видео о якобы продвижении украинцев. Причем, вполне вероятно, что снимали ролики заранее.

«Особенно доставляет танк с флагом Евросоюза. У вас там что, совсем кукуха отъехала? Не ведитесь на эти видео», — подчеркнул Коц.