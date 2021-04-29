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    29 апреля 2021, 02:18

    «Совсем крыша съехала»: украинцы высмеяли заявление Зеленского о встрече с Путиным

    Дарья Бунякова

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане. Читатели украинских изданий высмеяли такое заявление лидера страны.

    «Совсем крыша съехала»: украинцы высмеяли заявление Зеленского о встрече с Путиным

    Пользователи довольно резко отреагировали на предложение Зеленского провести переговоры на территории Ватикана. Более того, они напомнили, что ранее украинский лидер говорил о встрече в Донбассе.

    «Извините, может мне одной привиделось и послышалось? Но Зеленский говорил про любую часть Донбасса? А что, Ватикан уже в Донбассе? Что я пропустила?» — привело РИА «Новости» сообщение одной из пользовательниц.

    «А почему не в „Макдональдсе“?» — иронично поинтересовался мужчина.

    «Мне нравится, как наш карлик уже все решил за всех. Только вот интересно, сам Путин знает, что вроде как в Ватикан должен лететь?» — отметила другая подписчица.

    «У клоуна совсем крыша съехала!» — заявили в комментариях.

    Украинская журналистка Светлана Крюкова в шутку предложила в Telegram организовать встречу в Антарктиде, на Галапагосских островах или острове Пасхи, где можно «атмосферно фоточку сделать». Также пользователи посоветовали Зеленскому не диктовать свои условия и обсудить все вопросы в Москве.