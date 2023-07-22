Мир 22 июля 2023, 22:04 Современного Джека-потрошителя поймали в США с помощью профайлинга и огрызка пиццы «Коммерсант»: убивавшего больше 10 лет мужчину смогли поймать в США по огрызку пиццы РИА «Новости»

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Полиция США поймала человека, больше 13 лет убивавшего женщин на сексуальной почве. Им оказался известный архитектор Рекс Хойерман, написал «Коммерсант».

Мужчина, как указывается, прятал трупы на лог-айлендском пляже. Ему предъявлено обвинение в убийстве трех женщин, но на самом деле их может быть гораздо больше. Архитектора арестовали 13 июля после работы. Новость стала сенсацией хотя бы потому, что еще не зная его имени, о лонг-айлендском убийце сняли несколько фильмов, написали книгу, сложили песню и поставили спектакль.

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Ряд убитых женщин были проститутками. Все при обнаружении завернуты в одинаковую мешковину камуфляжного окраса. Однако там же были найдены и тела мужчины, и матери с грудным ребенком. Разные источники приписывают преступнику от 11 до 18 жертв, некоторые же говорят о более чем 20.

Портрет мужчины составили профайлеры. Когда его личность попала под подозрение, полицейские сравнили ДНК Хойермана по огрызку пиццы, который он выбросил на улицу.

Интересно, что клиентом архитектора, почитаемого всеми, как примерного семьянина, прекрасного отца двоих детей и высококлассного профессионала был экс-президент США Дональд Трамп. Их совместный проект касался жемчужины нью-йоркских владений Трампа — The Trump Building на Уолл-стрит.

Сейчас архитектор арестован.

Ранее в Раменском городском суде Подмосковья прошло заседание по делу об отравителе в электричках. На счету мужчины — 37 погибших.