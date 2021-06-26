Современная пандемия коронавируса оказалась не первой в человеческой истории

Крупная эпидемия коронавирусной инфекции вспыхнула в Восточной Азии около 20 тысяч лет назад. Об этом рассказали ученые Квинслендского технологического университета Австралии (QUT).

В исследовании также принимали участие специалисты из университета Аризоны, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Аделаиды, сообщил «Интерфакс».

По словам соавтора исследования, профессора QUT Кирилла Александрова, современный геном человека содержит эволюционную информацию, прослеживаемую на десятки тысяч лет назад. Крупнейшим публичным каталогом общей генетической вариации человека является проект «Тысяча геномов». На него и опирались ученые, изучив изменения в генах человека, кодирующих белки, взаимодействующие SARS-CoV-2.

Затем они синтезировали белки человека и SARS-CoV-2 и установили консервативную природу механизма коронавирусов для заражения клеток. После этого специалисты с помощью эволюционного анализа набора данных генома человека обнаружили доказательства, что предки жителей нынешних Китая, Японии, Монголии, Кореи и Тайваня пережили эпидемию коронавирусной болезни, подобной той, с которой мир борется сейчас.

Александров отметил, что результаты этого исследования позволяют идентифицировать вирусы, которые вызвали эпидемию в прошлом и могут сделать это в будущем. Иными словами, ученые могут составить список потенциально опасных вирусов, их диагностику и вакцины на случай их возвращения.

Ранее ученые из Бирмингемского университета заявили, что коронавирус способен спровоцировать синдром Гийена — Барре, сообщало ИА Nation News.