Совпадение с украинским кризисом. У обмена Ярошенко на Рида нашли целый ряд причин

Россиянина Константина Ярошенко, который сидел в тюрьме в США, обменяли на осужденного в РФ американца Тревора Рида. Политолог и американист Малек Дудаков считает, что именно сейчас обмен состоялся, поскольку на это есть несколько причин. При этом в беседе с «360» он отметил, что не уверен в том, что это напрямую связано с украинским кризисом.

«Здесь, я думаю, что есть несколько причин. Я не уверен то, что это напрямую связано с нынешним украинским кризисом, потому что подобного рода обсуждения длятся многие годы», — отметил Дудаков.

По его словам, наверное, во многом просто совпало то, что нынешний украинский кризис застал эти договоренности уже тогда, когда они дошли до финальной стадии.

Говоря о том, почему обмен случился именно сейчас, Дудаков отметил, что, несмотря на заморозку в отношениях России и США, есть понимание с обеих сторон насчет необходимости решать вопрос с арестованными россиянами и американцами, потому что их уже накапливается довольно большое количество.

Поэтому я думаю, что это конечно могло все-таки ускорить финальное заключение договоренностей об обмене Ярошенко на Рида Малек Дудаков Политолог, американист

Плюс к этому, на фоне украинского кризиса вполне возможно, что число задержанных еще будет расти, предположил собеседник «360».

По словам Дудакова, сейчас мы видим масштабный обмен военнопленными между российской и украинской сторонами. Он предположил, что это тоже могло мотивировать американцев к заключению подобного рода сделок.

Когда президент США Джо Байден говорит, что ему это далось нелегко, нужно иметь ввиду, что еще год назад не было особой мотивации вообще кого-либо на кого-либо менять, отметил Дудаков. Политолог уточнил, что тогда казалось, если человека задержали, то он обязательно должен быть виновным, поэтому должен понести полное наказание перед американским правосудием.

Ярошенко, как напомнил Дудаков, оставалось сидеть еще примерно семь лет, у Рида оставался приблизительно такой же срок заключения.