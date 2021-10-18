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    18 октября 2021, 17:38

    Совместные учения стран ОДКБ стартовали в Таджикистане

    В Таджикистане начались специальные учения стран ОДКБ «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021»

    Артур Блянихов

    В Таджикистане начались специальные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021». Об этом сообщил RT.

    Церемония открытия учений состоялась на полигоне Вооруженных сил Таджикистан Харбмайдон. В мероприятии принял участие начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

    «Основным источником нестабильности является обстановка внутри и вокруг Исламской Республики Афганистан. Именно поэтому впервые в рамках совместной подготовки мы проводим три учения одновременно», — подчеркнул Сидоров.