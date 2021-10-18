Совместные учения стран ОДКБ стартовали в Таджикистане

В Таджикистане начались специальные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021». Об этом сообщил RT.

Церемония открытия учений состоялась на полигоне Вооруженных сил Таджикистан Харбмайдон. В мероприятии принял участие начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. «Основным источником нестабильности является обстановка внутри и вокруг Исламской Республики Афганистан. Именно поэтому впервые в рамках совместной подготовки мы проводим три учения одновременно», — подчеркнул Сидоров.