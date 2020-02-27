Совместные учения Южной Кореи и США не состоялись из-за коронавируса

Коронавирус добрался до военных. США и Южная Корея отложили совместные учения, намеченные на весну. Беспокойство по поводу распространения COVID-19 растет.

Альянс двух стран решил пока не проводить маневры, поскольку уровень кризисной ситуации с коронавирусом повысился до «серьезного». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Учения отложили до получения «дальнейших указаний», уточнили начальник отдела по связям с общественностью комитета штабов Ким Чжун Нак и его коллега из США Ли Питерс.

Намерения альянса по защите Южной Кореи от вероятных угроз остаются прежними. Вашингтон и Сеул будут и впредь обеспечивать «надежное военное сдерживание» и поддерживать «надежную комбинированную оборонительную позицию» для этих целей.

Принятое США и Южной Кореей решение стало первым случаем, когда союзники откладывают учения из-за ситуации в сфере здравоохранения.

Это первый случай, когда союзники решили отложить учения из-за проблем в сфере здравоохранения.

По всему миру с декабря 2019 года новым типом короанвируса заразились более 81 тысячи человек. Врачи не смогли помочь 2770 пациентам. COVID-19 распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.