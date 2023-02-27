Мир 27 февраля 2023, 15:37 Совместные учения Германии, Польши и США назвали сигналом Путину Министр обороны Германии Писториус: учения с Польшей и США станут «сигналом Путину» U.S. Department of Defense

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Германия готова провести военные учения с представителями Польши и США. Маневры станут четким сигналом президенту России Владимиру Путину о силе НАТО. С таким заявлением выступил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он добавил, что учения могли бы стать знаком поддержки входящим в НАТО странам Восточной Европы и Балтии. Кроме того, это окажется «четким сигналом» в адрес президента России Владимира Путина о том, что НАТО не так слаб, как он считал ранее.

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«Альянс стал намного сильнее и сплоченнее, чем был до начала ввода российских войск на территорию Украины», — заявил Писториус.

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Министр добавил, что совместные военные учения пройдут в Польше. Точную дату проведения маневров он не назвал.

Отдельно Писториус потребовал от правительства Германии увеличения бюджета на оборону. Он подчеркнул, что предусмотренных в специальном фонде 100 миллиардов евро недостаточно для покрытия всех военных расходов. По его словам, из выделенных средств министерство уже потратило 30 миллиардов евро на заключенные контракты по поставкам военной техники.

Германия столкнулась с нехваткой военной техники после оказания военной помощи Украине. Только треть из обещанных ВСУ танков Leopard оказались пригодны для участия в боевых действиях. Об этом заявлял глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер. По его словам, помощь Украине привела к серьезным пробелам в объемах военной техники страны, которые необходимо срочно закрыть.