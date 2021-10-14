Совместные с Россией военные учения стартовали в Сербии

В четверг, 14 октября, в Сербии начались совместные учения с российскими военными. Они получили название «Славянский щит — 2021». Об этом сообщило РИА «Новости».

Подразделениям противовоздушной обороны предстоит отработать задачи по обнаружению, классификации и уничтожению целей условного противника, написала «Экономика сегодня».

Учения проходят на фоне обострения ситуации в Косово. По словам президента Сербии Александра Вучича, если нападения на сербов в этом районе не прекратятся, то Белград будет вынужден вмешаться.

Во время прошлых совместных российско-сербских учений использовались истребители Миг-29, а также боевые вертолеты Ми-8 и Ми-35.