Мир 23 января 2024, 06:47 Совместные проекты России и Турции обсудили на уровне МИД в Нью-Йорке Министр Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом энергетику и торговлю РИА «Новости»

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В Нью-Йорке на полях мероприятий Совбеза ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с зарубежными коллегами. С главой МИД Турции Хаканом Фиданом он обсудил проекты в области энергетики и торгово-экономическое сотрудничество, сообщила пресс-служба министерства.

Переговоры состоялись 22 января. Министры обсудили продолжение торгово-экономического сотрудничества России и Турции, совместные проекты в области энергетики, обменялись мнением по международным событиям и согласовали график будущих встреч.

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«Подтверждена востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего, по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Черного моря, а также в Закавказье», — сообщил МИД России.

Сергей Лавров встретился также с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом, исполняющим обязанности министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Абдаллой Бу Хабибом и главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Глава МИД России прилетел в США 22 января. Политсоветник Сергей Маркелов заявил, что Сергей Лавров кроме участия в мероприятиях Совбеза ООН встретится с республиканцем Дональдом Трампом и обсудит президентские выборы в США.