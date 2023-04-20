Мир 20 апреля 2023, 08:54 Совместную закупку боеприпасов для Украины осложнил конфликт между Польшей и Францией Politico: Польша и Франция поспорили на переговорах о закупке боеприпасов для Украины РИА «Новости»

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Страны Евросоюза не смогли договориться о том, в каких странах совершать совместные закупки боеприпасов для Украины. Переговоры зашли в тупик из-за разногласий Франции и Польши, сообщило издание Politico.

Евросоюз решил в течение года общими силами закупить для Вооруженных сил Украины до миллиона снарядов. Страны согласовали концепцию и выделили два миллиарда евро, но не смогли договориться о поставщиках. Франция выступила за покупку снарядов только у стран блока, Польша призвала не ограничивать пул производителей.

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Три дипломата рассказали, что послы этих стран разругались на собрании 19 апреля. Представитель Франции в Евросоюзе обвинил польского коллегу в клевете — тот упрекнул французов в затягивании закупок. Делегат из Польши в ответ подтвердил свое прежнее заявление. Швеция предложила компромисс — закупать боеприпасы в странах Евросоюза и у Норвегии. Однако участники встречи не одобрили его, и на следующей неделе пройдут новые переговоры.

Ранее СМИ заявили о нехватке тротила, пластиковой взрывчатки и пороха, из-за которой Евросоюз задержал поставки снарядов.