Совместную кинокомпанию открыли братья Галлахер из Oasis

Среди директоров кинокомпании Kosmic Kyte числятся основатели рок-группы Oasis братья Ноэл и Лиам Галлахеры. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на британские СМИ.

Отмечается, что Лиам Галлахер намекнул о начале работы над фильмом. Музыкантов вдохновил успех недавней картины о группе Queen «Богемская рапсодия» и байопика об Элтоне Джоне «Рокетмен».

«Про меня снимут фильм, из меня сделают большую звезду», — процитировал песню Бака Оуэнса «Act Naturally» артист.