Мир 17 января 2023, 11:42 Совместное российско-индийское предприятие стало выпускать АК-203 для армии Индии «Рособоронэкспорт»: Россия и Индия совместно стали выпускать автомат АК-203

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Российско-индийское предприятие производит автоматы Калашникова АК-203. Поставки армии Индии этого оружия начнутся в ближайшее время. Об этом заявили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

«На предприятии Korwa Ordnance Factory в Амети, штат Уттар-Прадеш, выпущена первая партия 7,62-миллиметровых автоматов Калашникова AK-203. Начало поставок индийской армии ожидается в ближайшее время», — сказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

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Мощность завода дает возможность оснастить весь личный состав других силовых структур Индии автоматами AK-203. Оружие благодаря хорошей адаптируемости подходит для разных пользователей. Михеев добавил, что совместное предприятие может продавать свои продукты и в третьи страны.

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Производство автоматов АК-203 в скором времени будет происходить только в Индии. Предполагается, что совместное предприятие увеличит объем производства, а также проведет модернизацию для выпуска перспективных моделей оружия.

«С запуском серийного производства автоматов Калашникова АК-203 в силовые структуры Индии начнет поступать качественное, удобное и современное стрелковое оружие», — процитировала пресс-служба заявление гендиректора Ростеха Сергей Чемезова.

Он отметил, что АК-203 сочетает в себе адаптивность, эргономику и высокие тактико-технические характеристики.