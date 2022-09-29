Совместное расследование России и Евросоюза по «Северному потоку» смягчит конфронтацию | 360°

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Совместное расследование России и Евросоюза по «Северному потоку» смягчит конфронтацию

Global Times: расследование РФ и ЕС по «Северному потоку» поможет ослабить противоречия

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Совместное расследование с привлечением специалистов России и ЕС для установления причин взрывов на «Северных потоках» может стать сигналом к миру между Москвой и Брюсселем. Об этом сообщила китайская газета Global Times.

«Если Россия и страны Европы смогут скоординировать усилия в процессе расследования причин данного происшествия, это станет сигналом к миру в условиях вражды», — сказано в статье.

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Отмечается, что даже ограниченное сотрудничество позволит смягчить конфронтацию.

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«Несложно понять, что существуют так называемые невидимые ножницы, которые перерезают связи между Россией и Европой», — считают авторы публикации.

Ранее дипломаты заподозрили США в организации диверсии на «Северном потоке». Береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа на газопроводах. Глава энергетического агентства Дании Кристоффер Ботцау предупредил, что газопроводы опустеют к 2 октября. Их ремонт может занять больше полугода.

Газопровод Северный поток — 2

Евросоюз

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