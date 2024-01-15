Мир 15 января 2024, 11:33 Совместное фото стало главным достижением встречи по Украине в Давосе Financial Times: главным достижением встречи по Украине в Давосе совместное фото Lian Yi / Global Look Press

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Совместное фото участников встречи по Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе стало главным достижением мероприятия. Об этом написала газета The Financial Times.

Глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой отметил, что без участия делегации России никакого прогресса по «формуле мира» Владимира Зеленского невозможно.

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«Реального мирного соглашения не произошло. Для зарубежных советников по национальной безопасности главным достижением стало совместная семейная фотография. Россию не пригласили, а без нее прогресса не будет», — написал он.

При этом один из европейских чиновников, знакомый с ходом обсуждения, охарактеризовал его как «хорошую дискуссию».

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис подчеркнул, что проведение мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине невозможно без участия России, писал RT.