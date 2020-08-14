Российский миллиардер с минскими корнями и глава Российско-белорусского делового совета Дмитрий Мазепин призвал создать Комитет по спасению Белоруссии. Его обращение появилось в одном из Telegram-каналов.

«Людям не нужны революции, майданы, гражданские войны. Сегодня этот необратимый процесс еще не поздно остановить! Дело только за теми, кто искренне любит Беларусь и Россию», — заявил Мазепин в тексте обращения.

Он призвал белорусских бизнесменов и политиков объединиться и начать разговор с властью от имени народа. Только так, по мнению миллиардера, можно остановить «факты протестной напряженности в обществе».

Еще он обратился к президенту Белоруссии и призвал сесть за стол мирных переговоров. Также он попросил российские власти не оставаться в стороне от проблем братского народа.

Акции протестов в Белоруссии начались после подведения итогов выборов президента.