Россиянка рассказала о тысячах зараженных СОVID-19 в Турции

«На самом деле у нас полно заболевших, но все скрывают, чтобы не отпугивать туристов. А их сейчас очень много, как и раньше. Негде плюнуть, хотя отели по новым правилам заселены всего на 50 процентов», — отметила россиянка.

По словам женщины, число отдыхающих из России сейчас «зашкаливает», а все курортные объекты работают в штатном режиме. При этом от посетителей и сотрудников требуется соблюдать противоэпидемические правила.

При этом россиянка заявила, что просьба носить маску или перчатки игнорируется, как и соблюдение социальной дистанции. На городских пляжах люди отдыхают, вообще не соблюдая никаких правил. Если турист заразится коронавирусом во время отдыха, его изолируют в собственном номере или отправят в больницу при тяжелых симптомах.

Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов порекомендовал россиянам подумать о безопасности и не лететь на отдых в Турцию.