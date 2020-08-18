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    18 августа 2020, 22:01

    Россиянка рассказала о тысячах зараженных СОVID-19 в Турции

    Александра Каширина

    Россиянка, постоянно проживающая в Турции, поделилась ситуацией на местных курортах во время пандемии COVID-19. Об этом написала газета «Московский комсомолец».

    «На самом деле у нас полно заболевших, но все скрывают, чтобы не отпугивать туристов. А их сейчас очень много, как и раньше. Негде плюнуть, хотя отели по новым правилам заселены всего на 50 процентов», — отметила россиянка.

    По словам женщины, число отдыхающих из России сейчас «зашкаливает», а все курортные объекты работают в штатном режиме. При этом от посетителей и сотрудников требуется соблюдать противоэпидемические правила.

    При этом россиянка заявила, что просьба носить маску или перчатки игнорируется, как и соблюдение социальной дистанции. На городских пляжах люди отдыхают, вообще не соблюдая никаких правил. Если турист заразится коронавирусом во время отдыха, его изолируют в собственном номере или отправят в больницу при тяжелых симптомах.

    Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов порекомендовал россиянам подумать о безопасности и не лететь на отдых в Турцию.

    Новости SMI.FM