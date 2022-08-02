Совфед высмеял власти Германии из-за иллюзий о собственной состоятельности
Пушков: ФРГ пострадает от иллюзии властей о способности конфликтовать с ведущими державами
Нынешняя политическая элита Германии находится в плену иллюзий, думая, что способна помогать другим странам без ущерба для собственной экономики. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.
Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок о готовности помогать Тайваню в случае агрессии со стороны Китая.
«Лидеры Германии живут в иллюзии, что они могут идти на конфликт с двумя ведущими державами мира, выбрасывать деньги на ветер и на дальние страны, а состояние самой Германии от этого нисколько не пострадает», — написал Пушков.
Сенатор подчеркнул, что немецкая экономика уже страдает и в будущем пострадает еще сильнее, так как идеологические миражи и «схватки за демократию» обходятся слишком дорого.
Вечером 2 августа ожидается визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Власти Китая неоднократно подчеркивали, что они не приемлют прилета на остров американских политиков.
Ранее в соцсетях появились фотографии эшелонов с пусковыми установками баллистических ракет DF-16 в китайской провинции Фуцзянь, которые перебрасывают ближе к Тайваню.