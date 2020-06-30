Совфед: США хотят украсть технологии С-400

Джабаров отметил, что у США нет аналогичного оружия, именно поэтому они хотят купить С-400 — чтобы изучить.

«Понятно, для чего американцы хотят его. Им хочется разобрать до винтиков нашу новейшую систему и попытаться создать что-то свое. У них подобного оружия пока нет. Я не думаю, что эта поправка пройдет. Точнее, она может и пройти, но вряд ли Турция пойдет на это, поскольку, если это случится, то Турция навсегда потеряет статус надежного партнера, и с ней больше никто не будет заключать подобных соглашений», — пояснил член Совфеда.

Джабаров также отметил, что отношения между Соединенными Штатами и Турцией не улучшатся из-за покупки С-400. Так как США делает это исключительно ради того, чтобы удовлетворить свое любопытство.