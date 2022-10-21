Совфед России задался вопросом о необходимости существования НАТО | 360°

Мир 21 октября 2022, 09:56 Совфед России задался вопросом о необходимости существования НАТО Зампред СФ по обороне Чижов: в НАТО «любят» бороться с Россией, но боятся ее силы РИА "Новости"

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НАТО существует только для противоборства с Россией, ни на что другое конструктивное альянс не способен. Об этом первый заместитель представителя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов рассказал в интервью «Парламентской газете».

Он напомнил, что Североатлантический альянс был создан в 1949 году как военный блок для противодействия Советскому Союзу. Когда СССР распался, пропал и смысл существования НАТО. Альянс за прошедшее время пытался сосредоточить свое существование на Афганистане и безуспешно экспериментировал на Балканах. Но в результате НАТО все-таки «наконец-то занялся свои любимым делом» — противостоянием с Россией.

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В данный же момент альянс пытается усидеть сразу на двух стульях, по мнению Чижова. Там хотят и наживаться на конфликте на Украине, продавая им устаревшее вооружение, и одновременно — не довести Россию до использования ядерного оружия.

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В сентябре Владимир Путин снял Владимира Чижова с поста постоянного представителя России при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии. Чижов сам до этого объявил об уходе после 17 лет работы, сравнив себя с живым монументом стратегическому партнерству России и ЕС.