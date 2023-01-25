Мир 25 января 2023, 17:58 Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о взаимопризнании виз

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Российские сенаторы ратифицировали соглашение между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз на территории стран Союзного государства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сам договор межправительственный. Помимо визового вопроса, он определяет ряд аспектов, связанных с въездом иностранцев и лиц без гражданства.

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Согласно договору, выходцы из других стран и люди без паспорта какого-либо государства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. Также соглашение определяет условия таких поездок иностранных граждан и порядок действий стран, включая обмен информацией.

Стороны заверили документ подписями еще 9 июня 2020 года, в Минске. Суть соглашения направлена на регулирование миграционных процессов на территории государств — сторон договора о создании Союзного государства.