Мир 01 декабря 2023, 08:16 Совфед рассказал об увеличении товарооборота России и Китая Совфед: разрыв в товарообороте КНР с США и Россией постепенно сокращается Unsplash

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Разрыв товарооборота Китая с США и Китая с Россией велик, но сокращается. Об этом РИА «Новости» рассказал первый зампредседатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.

«Исходя из количественных показателей, американо-китайская торговля значительно превосходит нашу, хотя сейчас мы растем, а они снижаются», — подчеркнул он.

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Денисов напомнил о временах, когда российская торговля с КНР была на уровне нескольких десятков миллиардов долларов, тогда как американская уже составляла порядка 600 миллиардов долларов. Вот тогда разрыв в торговых отношениях был грандиозный, отметил он.

Но сейчас российская торговля с Китаем перевалила за 200 миллиардов долларов. А у американцев — с 700 миллиардов долларов снизилась до порядка 600 миллиардов. Вот такой разрыв уже не столь велик, подчеркнул представитель Совфеда. России предстоит еще длинный путь, но страна «уже в значительной мере приблизилась» к хорошим показателям.

В Китае сидят грамотные экономические планировщики, которые не смешивают политику и экономику и не ставят одно в зависимость от другого, резюмировал Денисов.