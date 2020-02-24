Совфед прокомментировал слова Трампа о мире между Россией и Украиной

Член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев с недоверием отнесся к заявлению американского лидера. По его мнению, слова Трампа не подтверждаются делами.

Он также добавил, что пожелание Трампа может быть лишь предвыборным ходом, чтобы «показать себя миротворцем», который при этом может оказать давление на российскую политику.

«Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен. Много говорит, но практически не выполняет обещаний», — отметил сенатор, указав, что этими словами президент США поддержал президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил журналистам перед своим отъездом в Индию, что в хороших отношениях между Россией и Украиной заинтересован весь мир.