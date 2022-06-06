Совфед призвал жестко отреагировать на закрытие неба для самолета Лавров

Российские и сербские власти должны дать жесткий ответ Черногории, Болгарии и Северной Македонии на закрытие ими воздушного пространства для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова во время визита в Сербию. Об этом в Telegram-канале написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Нынешний демарш, разумеется, не про самолет. Он направлен против России как государства и против Сербии как государства», — заявил сенатор.

По мнению Косачева, совместная реакция двух стран будет предельно жесткой в форме конкретных ответных действий, а не только в формате дипломатического протеста.

Вице-спикер Совфеда уверен, что три страны не принимали самостоятельного решения по закрытию неба, так не обладают личным суверенитетом.

«Они надолго утратили свою независимость после вступления в Евросоюз. Здесь речь идет о демарше НАТО, без США его не могло быть», — продолжил Косачев.

Сенатор предположил, что попыткой вмешаться в отношения России и Сербии НАТО пытается подчинить своему влиянию оставшуюся часть Европы.

«Следующей после России целью станет Китай, это стратегическое направление номер два для НАТО», — заключил Косачев.

Накануне власти Черногории, Болгарии и Северной Македонии приняли решение не впускать в свое воздушное пространство самолет Лаврова, который летел на переговоры в Сербию.