29 марта 2023, 11:58
Совфед призвал мировое сообщество потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих
Совфед призвал парламенты мира потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих
Международные парламенты должны потребовать от Украины прекратить надругательство над религиозными святынями и дискриминацию верующих людей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Совета Федерации России.
«Совет Федерации призывает международные парламентские организации и парламенты иностранных государств потребовать от Украины прекратить политику надругательства над религиозными святынями и дискриминации верующих», — говорится в документе.
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Сенаторы осудили факты нарушения прав верующих на Украине и отметили, что они стали следствием проводимой украинскими властями политики религиозной нетерпимости.
«Каноническую Украинскую православную церковь подвергли гонениям, священнослужителей репрессируют и лишают гражданства, общины незаконно ликвидируются, храмы захватываются», — добавили парламентарии.
Ранее стало известно, что священнослужителей УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта.
Совет Федерации РФ
Религия
Украина
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