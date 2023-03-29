Мир 29 марта 2023, 11:58 Совфед призвал мировое сообщество потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих Совфед призвал парламенты мира потребовать от Украины прекратить дискриминацию верующих РИА «Новости»

Читать 360tv в

Международные парламенты должны потребовать от Украины прекратить надругательство над религиозными святынями и дискриминацию верующих людей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Совета Федерации России.

«Совет Федерации призывает международные парламентские организации и парламенты иностранных государств потребовать от Украины прекратить политику надругательства над религиозными святынями и дискриминации верующих», — говорится в документе.

Реклама

Сенаторы осудили факты нарушения прав верующих на Украине и отметили, что они стали следствием проводимой украинскими властями политики религиозной нетерпимости.

«Каноническую Украинскую православную церковь подвергли гонениям, священнослужителей репрессируют и лишают гражданства, общины незаконно ликвидируются, храмы захватываются», — добавили парламентарии.

Ранее стало известно, что священнослужителей УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта.