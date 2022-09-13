Совфед посоветовал Румынии покупать «молекулы свободы» у США вместо газа у России | 360°

Все новости

Спецоперация

13 сентября 2022, 08:36

Володин предупредил США о последствиях затягивания конфликта «до последнего украинца»

Мир

13 сентября 2022, 08:35

США испугались планов России по созданию гиперзвуковых ракет

Реклама

Общество

13 сентября 2022, 08:28

Российских учителей задержали в Харьковской области

Важное

13 сентября 2022, 08:25

ВС РФ уничтожили бронетанковую колонну ВСУ в Харьковской области

Транспорт

13 сентября 2022, 08:22

Стоимость ОСАГО изменилась в России с 13 сентября

Мир

13 сентября 2022, 08:07

МИД Азербайджана заявил о жертвах среди военных в результате столкновений на границе

Спецоперация

13 сентября 2022, 08:03

Житель Донецка получил ранения под обстрелом ВСУ

Спецоперация

13 сентября 2022, 08:01

Власти Херсонской области призвали отодвинуть линию фронта

Мир

13 сентября 2022, 07:47

Убийце Леннона отказали в УДО в 12-й раз

Мир

13 сентября 2022, 07:43

Совфед посоветовал Румынии покупать «молекулы свободы» у США вместо газа у России

Сенатор Пушков: пусть Румыния закупит «молекулы свободы» у США вместо российского газа

Читать 360tv в

Если власти Молдавии в условиях жесткого энергетического кризиса не способны приобрести газ у России, то им следует закупить сжиженный газ в США. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

«Если Санду не может платить за газ — пусть не покупает. Пусть попросит газ за бесценок у родной Румынии или лучше пусть закупит сжиженные „молекулы свободы“ у США», — говорится в сообщении Пушкова.

Реклама

Реклама

В начале лета в Молдавии произошел энергетический кризис из-за высоких цен на энергоносители. Также свою роль сыграла инфляция.

Власти республики предприняли попытку обеспечить население мазутом, углем и дровами.

Ранее президент Молдавии Майа Санду сообщила, что страна готова к любым политическим шагам ради вступления в состав Европейского союза.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что государство войдет в 2023 год с астрономическими ценами на газ, проваленной социальной политикой и разбитой экономикой.

Молдавия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама