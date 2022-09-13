Совфед посоветовал Румынии покупать «молекулы свободы» у США вместо газа у России | 360°

Мир 13 сентября 2022, 07:43 Поделиться Telegram

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Viber Совфед посоветовал Румынии покупать «молекулы свободы» у США вместо газа у России Сенатор Пушков: пусть Румыния закупит «молекулы свободы» у США вместо российского газа РИА «Новости»

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Если власти Молдавии в условиях жесткого энергетического кризиса не способны приобрести газ у России, то им следует закупить сжиженный газ в США. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

«Если Санду не может платить за газ — пусть не покупает. Пусть попросит газ за бесценок у родной Румынии или лучше пусть закупит сжиженные „молекулы свободы“ у США», — говорится в сообщении Пушкова.

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В начале лета в Молдавии произошел энергетический кризис из-за высоких цен на энергоносители. Также свою роль сыграла инфляция.

Власти республики предприняли попытку обеспечить население мазутом, углем и дровами.

Ранее президент Молдавии Майа Санду сообщила, что страна готова к любым политическим шагам ради вступления в состав Европейского союза.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что государство войдет в 2023 год с астрономическими ценами на газ, проваленной социальной политикой и разбитой экономикой.

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