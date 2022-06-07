Совфед ответил на удивление Финляндии из-за реакции России на планы по НАТО

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Финляндия зря удивляется отсутствию острой реакции России из-за планов вступить в НАТО. Об этом он написал в Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что между странами возникнет дополнительная напряженность из-за планов финнов стать членами НАТО, однако оперативная ситуация зависит от того, насколько глубоким будет взаимодействие Финляндии с другими членами альянса.

«Прежде всего, появятся ли военные базы и объекты НАТО на финской территории», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что Россия не стремится к открытому конфликту с НАТО, стараясь лишь укрепить собственную безопасность.

Ранее руководитель полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари выразил удивление, что Россия не предприняла никаких действий из-за планов соседней страны вступить в НАТО.